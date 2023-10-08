



"Железные мечи": пресечено вторжение сотен террористов в Израиль

Армия обороны Израиля предоставила новые подробности об операции "Железные мечи".



"БПЛА ВВС Израиля ночью нанесли удары по нескольким отрядам террористов в районе Газы. Попытка трех террористов, пытавшихся приблизиться к забору безопасности на севере Газы, была пресечена. Кроме того, семь террористов были остановлены в кибуце Кфар-Аза", - сказано в заявлении.



Также дрон ЦАХАЛа остановил отряд террористов, состоящий из шести человек, возле блокпоста в Нахаль-Оз. Два истребителя нейтрализовали еще один отряд боевиков, пытавшийся проникнуть в кибуц Беэри с севера.



"В рамках продолжающейся оперативной деятельности ЦАХАЛу удалось остановить вторжение сотен террористов в Израиль", - отчитались военные.