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Железные мечи: ЦАХАЛ разгромил командные центры ХАМАСа в Газе
07.10.2023 13:51 Алина Груднева

Железные мечи: ЦАХАЛ разгромил командные центры ХАМАСа в Газе

Армия обороны Израиля отчиталась о первых результатах операции "Железные мечи" в Газе в ответ на массированную атаку террористов на Еврейское Государство.

Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.

"За последние несколько часов десятки истребителей ЦАХАЛа нанесли удары по 17 военным комплексам и 4 оперативным командным центрам, принадлежащим террористической организации ХАМАС в Газе", - подтвердили израильские военные.

ЦАХАЛ также продемонстрировал видео, на котором запечатлены удары по объектам террористов.

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