Железные мечи: ЦАХАЛ разгромил командные центры ХАМАСа в Газе
Армия обороны Израиля отчиталась о первых результатах операции "Железные мечи" в Газе в ответ на массированную атаку террористов на Еврейское Государство.
Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.
"За последние несколько часов десятки истребителей ЦАХАЛа нанесли удары по 17 военным комплексам и 4 оперативным командным центрам, принадлежащим террористической организации ХАМАС в Газе", - подтвердили израильские военные.
ЦАХАЛ также продемонстрировал видео, на котором запечатлены удары по объектам террористов.
מבצע "חרבות ברזל"— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) October 7, 2023
עשרות מטוסי קרב וכלי טיס נוספים של צה"ל תקפו בשעות האחרונות 17 מתחמים צבאיים ו-4 מפקדות מבצעיות של ארגון הטרור חמאס ברחבי רצועת עזה pic.twitter.com/ZM91Adym0v