



Железные мечи: ЦАХАЛ разгромил командные центры ХАМАСа в Газе

Армия обороны Израиля отчиталась о первых результатах операции "Железные мечи" в Газе в ответ на массированную атаку террористов на Еврейское Государство.



Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.



"За последние несколько часов десятки истребителей ЦАХАЛа нанесли удары по 17 военным комплексам и 4 оперативным командным центрам, принадлежащим террористической организации ХАМАС в Газе", - подтвердили израильские военные.



ЦАХАЛ также продемонстрировал видео, на котором запечатлены удары по объектам террористов.