



"Железные мечи": ЦАХАЛ поразил десятки целей террористов в Газе - видео

Армия обороны Израиля предоставила новый отчет о ходе операции "Железные мечи" в Газе.



"Со вчерашнего дня, с 12 часов, в ответ на жестокое террористическое нападение ХАМАСа на Израиль, ЦАХАЛ провел в Газе ряд оперативных действий", - сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.



В ночь на 8 октября, в 00:35, самолеты нанесли удар по двум оперативным штабам ХАМАСа, расположенным внутри мечетей. В 7:23 утра были атакованы 10 объектов террористической организации, в том числе штаб-квартира разведки ХАМАСа и военный комплекс, используемый воздушными силами террористов.



"Параллельно мы нанесли удар по объекту по производству оружия, используемому воздушными силами палестинского "Исламского джихада", а также по зданию, в котором расположены подразделения, где террористическая организация хранит оружие и военную технику", - добавили военные.



