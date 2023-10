"Железные мечи": ЦАХАЛ поразил десятки целей террористов в Газе - видео

Армия обороны Израиля предоставила новый отчет о ходе операции "Железные мечи" в Газе.



"Со вчерашнего дня, с 12 часов, в ответ на жестокое террористическое нападение ХАМАСа на Израиль, ЦАХАЛ провел в Газе ряд оперативных действий", - сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.



В ночь на 8 октября, в 00:35, самолеты нанесли удар по двум оперативным штабам ХАМАСа, расположенным внутри мечетей. В 7:23 утра были атакованы 10 объектов террористической организации, в том числе штаб-квартира разведки ХАМАСа и военный комплекс, используемый воздушными силами террористов.



"Параллельно мы нанесли удар по объекту по производству оружия, используемому воздушными силами палестинского "Исламского джихада", а также по зданию, в котором расположены подразделения, где террористическая организация хранит оружие и военную технику", - добавили военные.





🔻7:23 am: We struck 10 Hamas targets, among them, Hamas' intelligence headquarters and a military compound used by Hamas' aerial forces.



In parallel, we struck an aerial weapons production site used by the aerial forces belonging to Islamic Jihad, and a building including…