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Зеленский сообщил премьеру Израиля о связи России  с ХАМАС
11.10.2023 08:11 Раиса Вовк

Зеленский сообщил премьеру Израиля о связи России  с ХАМАС

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал премьер-министру Израиля Беньямину Нетаньяху о связи боевиков ХАМАСа с Российской Федерацией, сообщает France 2.

Зеленский заявил, что у Украины есть информация о том, что Москва оказывает поддержку операциям, которые проводят паластенские боевики ХАМАСа. Он рассказал об этом главе израильского правительства во время телефонного разговора.

"Для наших спецслужб это очевидно. У нас есть все доказательства, которые заставляют нас считать, что Россия способствует проведению определенных террористических операций", - заявил украинский лидер.

Президент добавил, что это не первый раз, когда РФ совершает такие действия, ведь она делала это в Сирии и делает в Украине. 

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