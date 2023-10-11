



Зеленский сообщил премьеру Израиля о связи России с ХАМАС

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал премьер-министру Израиля Беньямину Нетаньяху о связи боевиков ХАМАСа с Российской Федерацией, сообщает France 2.



Зеленский заявил, что у Украины есть информация о том, что Москва оказывает поддержку операциям, которые проводят паластенские боевики ХАМАСа. Он рассказал об этом главе израильского правительства во время телефонного разговора.



"Для наших спецслужб это очевидно. У нас есть все доказательства, которые заставляют нас считать, что Россия способствует проведению определенных террористических операций", - заявил украинский лидер.



Президент добавил, что это не первый раз, когда РФ совершает такие действия, ведь она делала это в Сирии и делает в Украине.