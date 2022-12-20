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Заявления о невменяемости палестинского насильника и убийцы отклонены
20.12.2022 09:48 Аркадий Бочаровский

Заявления о невменяемости палестинского насильника и убийцы отклонены

Окружной суд Иерусалима полностью согласился с позицией прокуратуры и признал подсудимого Арафата Рафайа виновным в совершении преступлений похищения, изнасилования,  террористического акта и убийства Ури Ансбахер в феврале 2019 года, а также в незаконном въезде в Израиль, поскольку эти преступления были вменены ему в вину в обвинительном заключении. 

Суд отклонил утверждения защиты о психической некомпетентности. Суд отклонил аргументы адвоката защиты и постановил, что обвиняемый в состоянии предстать перед судом, чтобы быть привлеченным к ответственности

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