



Застреливший террориста офицер ЦАХАЛа получит награду

Армия обороны Израиля наградит офицера, застрелившего палестинца, который в ноябре пытался совершить теракт.



Лейтенант "А.", заместитель командира роты "Барак" в 894-м поисково-спасательном батальоне Службы тыла, получил тяжелое ранение во время атаки, совершенной 2 ноября на контрольно-пропускном пункте "Маккабим".



Палестинец врезался в КПП на фургоне, вышел из машины и попытался напасть на солдат с киркой. Офицер ЦАХАЛа, несмотря на ранение, сумел нейтрализовать 54-летнего террориста. "А." получит награду от командира региональной дивизии Иудеи и Самарии подполковника Ави Блута.



"Он предотвратил более крупную атаку, которая могла произойти. Офицер продемонстрировал уравновешенность, точность и преданность делу защиты своих солдат и граждан Израиля. Он является примером того, что ожидается от солдата в Армии обороны Израиля", — сказал Блут.

