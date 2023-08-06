



Застреливший палестинца в Бурка - бывший пресс-секретарь депутата Кнессета

Арест двух подозреваемых в причастности к убийству молодого палестинца Кусая Матана был продлен до среды окружным судом Иерусалима.



Подозреваемые - Элиша Яред, бывший пресс-секретарь депутата Кнессета от партии Оцма Йегудит Лимор Сон Хар-Мелех и Вихиэль Индор, житель Иудеи и Самарии, который госпитализирован в тяжелом состоянии с травмой головы в больницу Шаарей Цедек.



Согласно подозрению, после перестрелки Яред взял домой пистолет своего друга, из которого был открыт огонь по толпе палестинцев из деревни Бурка. На заседание суда после окончания следствия он был доставлен с наручниками на руках, улыбался в телекамеры, когда вошел в зал, но отказался отвечать на вопросы журналистов.





По данным организации Fake Reporter, занимающейся мониторингом в интернете, Элиша Яред, бывший пресс-секретарь Оцма Иегудит, известен как “подстрекатель и агитатор в интернете”, а за свои высказывания в прошлом ему был закрыт аккаунт Twitter. В частности, 6 июня он написал, что "пришло время снести Хавару раз и навсегда", и даже опубликовал видеоролик под названием "Почему Хавара должна быть снесена".



20 июня он написал на своей странице в Twitter, что если силовые структуры "не начнут ответные действия, то храбрые евреи восстанут и сделают это сами". В других случаях, отвечая на видео, показывающее раздачу сладостей в Дженине после теракта, он писал: "бомбить с воздуха".



По словам адвоката Нати Рома, представляющего интересы этих двоих, стрельба была произведена в целях самообороны только после того, как Индора забросали камнями.





Сам инцидент не был задокументирован, а палестинцы решили похоронить тело Косая Матана, не сотрудничая с израильскими следственными органами и не передавая тело полиции для вскрытия. Эти два факта затруднили расследование и укрепили решение суда о продлении срока содержания под стражей.



В инциденте, произошедшем вблизи деревни Бурка, участвовали дополнительные подозреваемые как с еврейской, так и с арабской стороны. В ходе расследования поселенцы описали десятки участников беспорядков с палестинской стороны. Также выяснилось, что, помимо Яреда и Индора, еще 9 поселенцев получили ранения различной степени тяжести и отказались от медицинской помощи.