



Застрелившие палестинца: мы - жертвы попытки линча



Адвокаты двух поселенцев, подозреваемых в убийстве палестинца во время столкновения у деревни Бурка, утверждают, что они действовали в порядке самообороны после нападения толпы палестинцев.



В субботу вечером были опубликованы имена подозреваемых - Элиша Яред, бывший пресс-секретарь ультраправой партии Оцма Йегудит, члена Кнессета Лимор Сон Хар-Мелех, и Йехиэль Индор. Предполагается, что именно Индор застрелил 19-летнего Кусая Джамаля Матана. Яред подозревается в попытке воспрепятствовать правосудию.



Правая правозащитная группа Honenu заявила, что в пятницу "десятки арабов" напали на еврейского пастуха и группу людей, приехавших из незаконного форпоста Оз Цион. Палестинцы использовали камни, дубинки и фейерверки.



По словам представителей "Хонену", главный подозреваемый - Индор, был тяжело ранен камнем, брошенным ему в голову, ему была сделана операция на голове, он страдает от перелома черепа и внутримозгового кровоизлияния, а полицейские постоянно находятся рядом с его кроватью в отделении интенсивной терапии больницы.



Яред - житель незаконного форпоста Мигрон на Западном берегу, а Индор живет в поселении Офра.



В заявлении "Хонену" говорится, что после ранения Индора "из последних сил поселенцу удалось защититься с помощью личного оружия, на которое у него есть лицензия". В заявлении также говорится, что второй подозреваемый, Яред, помог эвакуировать Индора с места происшествия и доставить его в машину скорой помощи.



"Мой клиент действовал в соответствии с законом, как и положено любому обладателю лицензии на оружие - защищая свою жизнь и жизнь других граждан", - заявил адвокат Нати Ром.



Ром призвал власти арестовать и предъявить обвинения палестинцам, участвовавшим в столкновении, заявив: "Это чудо, мой клиент стал жертвой серьезного террористического акта. Благодаря его находчивости он и его друзья остались живы... Это была попытка убийства группы евреев - настоящий линч".