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Заседание Совбеза ООН по Дженину: первые подробности
07.07.2023 21:07 Алина Груднева

Заседание Совбеза ООН по Дженину: первые подробности

В пятницу, 7 июля, стартовало заседание Совета безопасности ООН относительно ситуации в Дженине после контртеррористической операции ЦАХАЛа.

Первыми подробностями поделился 12-й канал израильского ТВ.

Специальный координатор ООН по ближневосточному мирному процессу Тор Веннесланд проинформировал Совбез о ситуации в Дженине.

"Из-за сильного ущерба инфраструктуре лагерь беженцев остался без воды, а некоторые местные жители остались без жилья. Более сотни домов остались без подключения к канализации", - сказал он.

В свою очередь, официального представителя генсека ООН спросили о том, готов ли он квалифицировать операцию ЦАХАЛа в Дженине как "военное преступление". Он ответил, что только юридическое лицо имеет полномочия давать характеристику обвинениям подобного типа.
 

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