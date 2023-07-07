



Заседание Совбеза ООН по Дженину: первые подробности

В пятницу, 7 июля, стартовало заседание Совета безопасности ООН относительно ситуации в Дженине после контртеррористической операции ЦАХАЛа.



Первыми подробностями поделился 12-й канал израильского ТВ.



Специальный координатор ООН по ближневосточному мирному процессу Тор Веннесланд проинформировал Совбез о ситуации в Дженине.



"Из-за сильного ущерба инфраструктуре лагерь беженцев остался без воды, а некоторые местные жители остались без жилья. Более сотни домов остались без подключения к канализации", - сказал он.



В свою очередь, официального представителя генсека ООН спросили о том, готов ли он квалифицировать операцию ЦАХАЛа в Дженине как "военное преступление". Он ответил, что только юридическое лицо имеет полномочия давать характеристику обвинениям подобного типа.

