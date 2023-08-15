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Запуск ракеты из Дженина: найдена самодельная пусковая установка
15.08.2023 13:53 Алина Груднева

Запуск ракеты из Дженина: найдена самодельная пусковая установка

Днем, 15 августа, бойцы Армии обороны Израиля обнаружили остатки самодельной ракеты, запущенной террористами из Дженина.

По данным пресс-службы ЦАХАЛа, также выявлена пусковая установка.

"Военные проверяют наличие взрывчатых веществ на месте происшествия", - сказано в сообщении.

Все полученные результаты проверки будут переданы ШАБАКу для дальнейшего расследования. ЦАХАЛ продолжает поиски подозреваемых.

Ранее связанная с ХАМАСом террористическая группировка "Бригады Аль-Ияш" распространила заявление о ракетном обстреле Израиля.

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