



Запуск ракеты из Дженина: найдена самодельная пусковая установка

Днем, 15 августа, бойцы Армии обороны Израиля обнаружили остатки самодельной ракеты, запущенной террористами из Дженина.



По данным пресс-службы ЦАХАЛа, также выявлена пусковая установка.



"Военные проверяют наличие взрывчатых веществ на месте происшествия", - сказано в сообщении.



Все полученные результаты проверки будут переданы ШАБАКу для дальнейшего расследования. ЦАХАЛ продолжает поиски подозреваемых.



Ранее связанная с ХАМАСом террористическая группировка "Бригады Аль-Ияш" распространила заявление о ракетном обстреле Израиля.



