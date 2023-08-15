Запуск ракеты из Дженина: найдена самодельная пусковая установка
Днем, 15 августа, бойцы Армии обороны Израиля обнаружили остатки самодельной ракеты, запущенной террористами из Дженина.
По данным пресс-службы ЦАХАЛа, также выявлена пусковая установка.
"Военные проверяют наличие взрывчатых веществ на месте происшествия", - сказано в сообщении.
Все полученные результаты проверки будут переданы ШАБАКу для дальнейшего расследования. ЦАХАЛ продолжает поиски подозреваемых.
Ранее связанная с ХАМАСом террористическая группировка "Бригады Аль-Ияш" распространила заявление о ракетном обстреле Израиля.