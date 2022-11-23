



Запрет на публикацию любых деталей о расследовании двойного теракта в Иерусалиме

Сегодня вечером, 23 ноября, мировой суд Иерусалима наложил запрет на публикацию любых деталей расследования двойного теракта в Иерусалиме.



Расследование нападения поручено совместно полиции и ШАБАКу. Согласно судебному ордеру, запрет на публикацию действует в течение следующих 30 дней.



Утром 23 ноября произошел комбинированный теракт с использованием взрывных устройств, которые были приведены в действие дистанционно на автобусных остановках у въезда в Иерусалим и в районе перекрестка Рамот.