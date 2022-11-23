Новости » Арабо-израильский конфликт
Запрет на публикацию любых деталей о расследовании двойного теракта в Иерусалиме
23.11.2022 20:31 Аркадий Бочаровский

Запрет на публикацию любых деталей о расследовании двойного теракта в Иерусалиме

Сегодня вечером, 23 ноября, мировой суд Иерусалима наложил запрет на публикацию любых деталей  расследования двойного теракта в Иерусалиме.

Расследование нападения поручено совместно полиции и ШАБАКу. Согласно судебному ордеру, запрет на публикацию действует в течение следующих 30 дней.

Утром 23 ноября  произошел комбинированный теракт с использованием взрывных устройств, которые были приведены в действие дистанционно на автобусных остановках у въезда в Иерусалим и в районе перекрестка Рамот.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы