



Западный дипломат: "Израиль согласился на условия, джихад отказывается"

Западный дипломат: "Египет утверждает, что Израиль согласился на условия, джихад отказывается"



Высокопоставленный западный дипломат, участвовавший в переговорах о прекращении огня, сказал Ynet, что Египет хочет, чтобы "Исламский джихад" прекратил огонь, но они отказываются.



"Причина — напряженность между джихадом в Газе и джихадом за границей. Израиль хочет закончить, и египтяне утверждают, что израильтяне согласились на прекращение огня - но Джихад отказывается", - сообщил дипломат.