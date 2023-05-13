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Западный дипломат: "Израиль согласился на условия, джихад отказывается"
13.05.2023 11:17 Евгения Маркова

Западный дипломат: "Израиль согласился на условия, джихад отказывается"

Западный дипломат: "Египет утверждает, что Израиль согласился на условия, джихад отказывается"

Высокопоставленный западный дипломат, участвовавший в переговорах о прекращении огня, сказал Ynet, что Египет хочет, чтобы "Исламский джихад" прекратил огонь, но они отказываются.

"Причина — напряженность между джихадом в Газе и джихадом за границей. Израиль хочет закончить, и египтяне утверждают, что израильтяне согласились на прекращение огня - но Джихад отказывается", - сообщил дипломат.

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