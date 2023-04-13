



Заместителю мэра Иерусалима угрожают физической расправой

Земельный фонд Израиля получил электронное письмо с антисемитскими высказываниями и угрозами расправы в адрес основателя некоммерческой организации, заместителя мэра Иерусалима Арье Кинга.



Об этом сообщает "Аруц Шева".



Уточняется, что письмо было написано "на плохом английском". Отправитель представился "Адольфом Гитлером".



"Вы свиньи! Передайте Арье Кингу, что однажды я сначала **** их, а затем убью их, как это сделал Адольф Гитлер в газовой камере. И закончу убийством Арье Кинга", - сказано в письме.



Аноним назвал Гитлера "героем", продолжая восхвалять зверства нацистов. Он также добавил, что за убийство заместителя мэра назначена награда в размере 100 тысяч долларов. Получив письмо с угрозами, Кинг обратился в полицию.



"Я считаю себя посланником для будущих поколений. Тот, кто угрожает мне, считает, что остановит мою миссию, но этого не будет. Наоборот, такая серьезная угроза лишь усиливает мою мотивацию", - сказал он.