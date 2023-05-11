



Заместитель командира КСИР: на место каждого убитого лидера встанет 10 новых



Заместитель командующего Корпуса стражей исламской революции Ирана, бригадный генерал Али Фадави, заявил, что “израильское образование продолжает свои преступления”, комментируя происходящее в Газе.



По его словам "поддержка сопротивления является законным действием". Он добавил, что Тель-Авив "не понимает, что десять человек заменяют любого палестинского лидера, который принимает мученическую смерть, будь то из движения "Исламский джихад" или из остальных фракций сопротивления".



Комментируя развитие событий в Газе, бригадный генерал Фадави заявил, что "преступность и агрессия - в природе сионистов". Он указал, что Иран считает "поддержку угнетенного палестинского народа своим долгом".

