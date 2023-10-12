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Залп по Сдероту: зафиксировано семь попаданий
12.10.2023 12:49 Алина Груднева

Залп по Сдероту: зафиксировано семь попаданий

В ходе последнего ракетного залпа по Сдероту, в результате которого пострадали четыре человека, зафиксировано семь попаданий.

Об этом сообщил местный муниципалитет.

Уточняется, что речь идет, в том числе, о прямых попаданиях в здания.  Также повреждены автомобили и муниципальное имущество.

Как сообщалось ранее, два человека получили тяжелые осколочные ранения, еще один - находится в состоянии средней степени тяжести. Четвертый пострадавший травмировался по пути в бомбоубежище.

В связи с продолжающимися обстрелами мэр Сдерота потребовал от премьер-министра Биньямина Нетаниягу организации эвакуации местных жителей.

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