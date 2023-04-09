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Зафиксирован резкий всплеск преступлений со стороны еврейских экстремистов
09.04.2023 16:20 Наталья Богинская

Зафиксирован резкий всплеск преступлений со стороны еврейских экстремистов

Власти зарегистрировали 23 случая преступлений на почве ненависти, совершенных еврейскими экстремистами за прошедшие выходные, что резко возросло по сравнению с предыдущими выходными, когда было зарегистрировано четыре таких инцидента, сообщает радио “Галей ЦАХАЛ”.

Преступления включают ряд случаев вандализма в отношении домов палестинцев и поджогов их автомобилей.

Радиостанция цитирует заявление сил обороны о том, что “эти инциденты наносят прямой ущерб другим усилиям, главным образом, поиску террористов, осуществивших теракт в долине реки Иордан”.

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