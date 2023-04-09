



Зафиксирован резкий всплеск преступлений со стороны еврейских экстремистов

Власти зарегистрировали 23 случая преступлений на почве ненависти, совершенных еврейскими экстремистами за прошедшие выходные, что резко возросло по сравнению с предыдущими выходными, когда было зарегистрировано четыре таких инцидента, сообщает радио “Галей ЦАХАЛ”.



Преступления включают ряд случаев вандализма в отношении домов палестинцев и поджогов их автомобилей.



Радиостанция цитирует заявление сил обороны о том, что “эти инциденты наносят прямой ущерб другим усилиям, главным образом, поиску террористов, осуществивших теракт в долине реки Иордан”.