



Задержаны подозреваемые в теракте в Тель-Авиве

Задержан ряд подозреваемых в причастности к вчерашнему смертельному теракту в Тель-Авиве. Об этом сообщает The Times of Israel, ссылаясь источник в правоохранительных органах.



Подозреваемые, в том числе те, кто был связан с боевиком Камелем Абу Бакром, были задержаны ночью с 5 на 6 августа израильскими силами безопасности.

Подробности о количестве задержанных и их подозрениях не разглашаются.





ШАБАК расследует, как Абу Бакру, разыскиваемому члену “Исламского джихада”, скрывавшемуся в лагере беженцев Дженин, удалось проникнуть в Израиль и совершить нападение в Тель-Авиве.