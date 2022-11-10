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Задержаны двое несовершеннолетних камнеметателей
10.11.2022 20:21 Алина Груднева

Задержаны двое несовершеннолетних камнеметателей

Полиция задержала двух несовершеннолетних представителей арабского сектора по обвинению в том, что они бросали камни в израильские автомобили в Восточном Иерусалиме.

 
В ходе первого инцидента 14-летний мальчик забросал камнями несколько проезжающих автомобилей недалеко от района Иссавия.
 
Пассажир автобуса, в который попали камни, получил повреждения. 
 
Во втором инциденте 11-летний мальчик бросал камни в проезжающие машины. Один из водителей получил легкие травмы. 
 
По словам полиции, родителей 11-летнего камнеметателя вызвали в участок.

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