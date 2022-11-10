



Задержаны двое несовершеннолетних камнеметателей

Полиция задержала двух несовершеннолетних представителей арабского сектора по обвинению в том, что они бросали камни в израильские автомобили в Восточном Иерусалиме.

В ходе первого инцидента 14-летний мальчик забросал камнями несколько проезжающих автомобилей недалеко от района Иссавия.

Пассажир автобуса, в который попали камни, получил повреждения.

Во втором инциденте 11-летний мальчик бросал камни в проезжающие машины. Один из водителей получил легкие травмы.

По словам полиции, родителей 11-летнего камнеметателя вызвали в участок.