Задержаны двое несовершеннолетних камнеметателей
Полиция задержала двух несовершеннолетних представителей арабского сектора по обвинению в том, что они бросали камни в израильские автомобили в Восточном Иерусалиме.
В ходе первого инцидента 14-летний мальчик забросал камнями несколько проезжающих автомобилей недалеко от района Иссавия.
Пассажир автобуса, в который попали камни, получил повреждения.
Во втором инциденте 11-летний мальчик бросал камни в проезжающие машины. Один из водителей получил легкие травмы.
По словам полиции, родителей 11-летнего камнеметателя вызвали в участок.