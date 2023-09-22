Новости » Арабо-израильский конфликт
Задержаны четверо подозреваемых в терроризме в ходе рейда ЦАХАЛа
22.09.2023 11:48 Наталья Богинская

Задержаны четверо подозреваемых в терроризме в ходе рейда ЦАХАЛа

Силы ЦАХАЛа, ISA и МАГАВ вечером 21 сентября провели контртеррористическую деятельность в Иудее и Самарии. Силы задержали четырех разыскиваемых подозреваемых в городах Азария, Аль-Мугайир и Бейт-Ула, а также в городе Шхем.

В Бейт-Уле силы обнаружили и конфисковали два самодельных автомата “Карло”.

Во время поисков оружия в городе Кафр-Дан подозреваемые открыли огонь и бросили взрывное устройство в военных, которые ответили боевой стрельбой. 

Повреждения были причинены военной технике. Взрывное устройство было обнаружено и обезврежено.


 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы