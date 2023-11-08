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Зачистка продолжается: ЦАХАЛ уничтожил более 130 шахт туннелей ХАМАСа
08.11.2023 16:32 Алина Груднева

Зачистка продолжается: ЦАХАЛ уничтожил более 130 шахт туннелей ХАМАСа

Армия обороны Израиля с момента начала наземной операции в Газе обнаружила и разрушила около 130 туннельных шахт ХАМАСа.

Уточняется, что инженерные войска работают над расчисткой маршрутов для маневров, обнаружения и уничтожения объектов ХАМАСа.

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Несколько шахт были выявлены возле постройки, внутри которой были автомобильные аккумуляторы, судя по всему, используемые для системы фильтрации воздуха в туннелях.

"Бойцы 460-й бригады обнаружили и уничтожили туннельные шахты и командные пункты ХАМАСа. Солдаты бригады Сайерет Нахаль захватили тренировочный лагерь ХАМАСа на севере Газы. Там найдены туннели. После их вскрытия шахты были уничтожены", - подтвердили в ЦАХАЛе.

Также военные нашли плацдарм, где боевики ХАМАС подготовили оружие и еду. Там же выявили несколько входов в туннели. Все объекты уничтожены.

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