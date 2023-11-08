Зачистка продолжается: ЦАХАЛ уничтожил более 130 шахт туннелей ХАМАСа
Армия обороны Израиля с момента начала наземной операции в Газе обнаружила и разрушила около 130 туннельных шахт ХАМАСа.
Уточняется, что инженерные войска работают над расчисткой маршрутов для маневров, обнаружения и уничтожения объектов ХАМАСа.
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Несколько шахт были выявлены возле постройки, внутри которой были автомобильные аккумуляторы, судя по всему, используемые для системы фильтрации воздуха в туннелях.
"Бойцы 460-й бригады обнаружили и уничтожили туннельные шахты и командные пункты ХАМАСа. Солдаты бригады Сайерет Нахаль захватили тренировочный лагерь ХАМАСа на севере Газы. Там найдены туннели. После их вскрытия шахты были уничтожены", - подтвердили в ЦАХАЛе.
Также военные нашли плацдарм, где боевики ХАМАС подготовили оружие и еду. Там же выявили несколько входов в туннели. Все объекты уничтожены.
IDF says troops have found and destroyed some 130 tunnel shafts in the Gaza Strip since the ground operation began last month.— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) November 8, 2023
Troops of the Combat Engineering Forces have been working to clear routes for ground forces to maneuver, locate and destroy Hamas assets, including… pic.twitter.com/B3ZEwtqmxd