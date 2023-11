Зачистка продолжается: ЦАХАЛ уничтожил более 130 шахт туннелей ХАМАСа

Армия обороны Израиля с момента начала наземной операции в Газе обнаружила и разрушила около 130 туннельных шахт ХАМАСа.



Уточняется, что инженерные войска работают над расчисткой маршрутов для маневров, обнаружения и уничтожения объектов ХАМАСа.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Несколько шахт были выявлены возле постройки, внутри которой были автомобильные аккумуляторы, судя по всему, используемые для системы фильтрации воздуха в туннелях.



"Бойцы 460-й бригады обнаружили и уничтожили туннельные шахты и командные пункты ХАМАСа. Солдаты бригады Сайерет Нахаль захватили тренировочный лагерь ХАМАСа на севере Газы. Там найдены туннели. После их вскрытия шахты были уничтожены", - подтвердили в ЦАХАЛе.



Также военные нашли плацдарм, где боевики ХАМАС подготовили оружие и еду. Там же выявили несколько входов в туннели. Все объекты уничтожены.

IDF says troops have found and destroyed some 130 tunnel shafts in the Gaza Strip since the ground operation began last month.



Troops of the Combat Engineering Forces have been working to clear routes for ground forces to maneuver, locate and destroy Hamas assets, including… pic.twitter.com/B3ZEwtqmxd