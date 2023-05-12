



За ночь из Газы не было выпущено ни одной ракеты

В пятницу утром вырос оптимизм в отношении того, что прекращение огня близко после трех дней ожесточенных боев между Израилем и террористической группировкой Газы Исламский джихад.



С 22:00 четверга не было выпущено ни одной ракеты из Газы в сторону Израиля.



В четверг вечером израильские военные нанесли серию авиаударов по целям, связанным с Исламским джихадом, и палестинские СМИ сообщили, что эти атаки продолжались в течение ночи, хотя ЦАХАЛ еще не подтвердила это.



Авиаудары стали ответом на массированный ракетный обстрел южной и центральной части Израиля в четверг вечером, в результате которого ракета попала прямо в дом в городе Реховот.



Ракеты были выпущены в ответ на то, что Израиль в четверг убил главу ракетных войск группировки и его заместителя.



Некоторые СМИ сообщали, что накануне переговоры о прекращении огня с египетским посредничеством были возобновлены, и что египетские посредники с оптимизмом смотрят на шансы на достижение перемирия.



Однако в начале пятницы высокопоставленный представитель Исламского джихада Ихсан Атайя заявил, что соглашение еще не достигнуто, поскольку египетские посредники "не могут предоставить гарантии" из-за "отсутствия обязательств" Израиля. Он сказал, что прекращение Израилем своей политики целенаправленных убийств было "необходимым предварительным условием" для переговоров — требование, которое Иерусалим категорически отверг.





