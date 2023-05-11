



За кулисами ликвидации лидеров Исламского джихада

Министр обороны Йоав Галант приказал высокопоставленным чиновникам министерства обороны разработать план ликвидации лидеров организации в тот день, когда были выпущены ракеты по населенным пунктам на периферии Газы и по Сдероту. Операция была одобрена премьер-министром. Юридический советник Гали Бахарав-Миара разрешила начать операцию без созыва кабинета безопасности.



В прошлый вторник министр обороны Йоав Галант поручил военному ведомству разработать план ликвидации высокопоставленных лидеров “Исламского джихада”. В пятницу состоялись обсуждения, и планы операции были представлены премьер-министру и министру обороны, одобрившими планы.



Депутаты коалиции и министры правительства не были проинформированы, что у армии есть планы нападения на лидеров террористов. В то время как министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир и его партия “Оцма Йегудит” протестовали против отсутствия жесткой правительственной реакции на ракетный обстрел из Газы, военные были заняты подготовкой к атаке, которую они провели вчера утром.