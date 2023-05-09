



За кулисами: как приняли решение атаковать Газу



Политический комментатор 12-го канала ТВ Амит Сегаль, говоря о точечных ликвидациях в Газе сегодня утром и начале операции "Щит и стрела", отмечает, что она должна была начаться несколько дней назад, но была отложена по техническим причинам.



По словам Сегаля: "Директива о начале операции была дана министром обороны в тот день, когда террористы стреляли по Сдероту. Она была утверждена Нетаниягуу без заседания кабинета министров и без обращения к юридическому советнику".



Сегал отметил, что "ликвидация чуть было не состоялась в пятницу и была отложена по практическим причинам", очевидно, имея в виду ненастную погоду, которая преобладала в минувшие выходные что помешало осуществлению удара.