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За кулисами: как приняли решение атаковать Газу
09.05.2023 09:21 Аркадий Бочаровский

За кулисами: как приняли решение атаковать Газу


Политический комментатор 12-го канала ТВ Амит Сегаль, говоря о точечных ликвидациях в Газе сегодня утром и начале операции "Щит и стрела", отмечает, что она должна была начаться несколько дней назад, но была отложена по техническим причинам.

По словам Сегаля: "Директива о начале операции была дана министром обороны в тот день, когда террористы стреляли по Сдероту. Она была утверждена Нетаниягуу без заседания кабинета министров и без обращения к юридическому советнику".

Сегал отметил, что "ликвидация чуть было не состоялась в пятницу и была отложена по практическим причинам", очевидно, имея в виду ненастную погоду, которая преобладала в минувшие выходные что помешало осуществлению удара.

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