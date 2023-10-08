



Юваль Сегев: “Мой дядя и его жена были убиты на глазах у детей”

Политический репортер Галей ЦАХАЛ Юваль Сегев вчера написал: “Извините, это личное, но я просто умоляю, отправьте все, что можете, в кибуц Бери, пошлите танки, стреляйте с воздуха, направьте туда солдат! Я не знаю… Дом моего дяди горит, они находятся внутри с четырьмя детьми, счет идет на минуты. Пожалуйста сделайте что-нибудь!"



Через пять часов Сегев написал, что не знает как обстоят дела, потому что потерял связь с родными. С его слов, близкие прятались в кустах у своего сгоревшего дома. Однако, с тех пор как СМИ в последний раз обновляли информацию о кибуце Бери, там были террористы. Сегев выразил надежду, что его родственники все еще живы.



Сегодня же Сегев написал, что, как стало известно, семья его дяди несколько часов пряталась в кустах, но потом их все же обнаружили и расстреляли.

“Двое маленьких детей 11 и 8 лет все видели и сумели сбежать. Вероятно, они были позади своего отца и не были застрелены. Они с членами своей семьи находятся на Мертвом море, среди того, что осталось от кибуца”.



“Мы до сих пор не в курсе, что происходит. Мы не знаем, где тела погибших.



Мы - это всего лишь одна история. Сегодня каждый час я слышу о погибших родителя друзей, о людях с которыми я работала или знал их в юности”.

“Еще один друг детства моего отца. Они все звонили и кричали. Несколько часов они были живы. Они всей душой верили, что кто-то придет и спасет их, потому что они были в своем доме, в своей стране. В любом случае спасибо тем, кто пытался помочь”.