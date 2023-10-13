



Юсеф Хадад о сносе пиццерии в Хаваре: так они поймут

Известный блоггер и защитник Еврейского Государства, герой Второй Ливанской Войны, израильский араб Юсеф Хадад прокомментировал действия ЦАХАЛа в Хаваре.



Хадад сказал: “Пиццерия в Хуваре думала, что это смешно - унизить израильскую пожилую женщину, которую террористы заставили сделать V и сняли на фото. Они использовали эту фотографию для своей рекламы. ЦАХАЛ прибыл на место, и как вы видите, сделал то, что нужно было сделать - и разрушил пиццерию бульдозером. Это - ответ тем, кто пытается унизить заложников, и причинить вред нашему народу. И так говорят по арабски!”