Юг Ливана до и после начала войны: спутниковые снимки
Инфраструктура на юге Ливана изменилась до неузнаваемости после начала боевых действий между Израилем и "Хезболлой".
Соответствующие спутниковые снимки опубликовал 12-й канал израильского ТВ.
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В частности, показано, как выглядит южный Ливан в июне по сравнению с тем, как он выглядел до войны, которая началась в октябре прошлого года.
Как известно, ЦАХАЛ регулярно наносит удары по террористическим объектам "Хезболлы" в ответ на массированные обстрелы севера Израиля.