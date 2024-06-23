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Юг Ливана до и после начала войны: спутниковые снимки
23.06.2024 16:45 Алина Груднева

Юг Ливана до и после начала войны: спутниковые снимки

Инфраструктура на юге Ливана изменилась до неузнаваемости после начала боевых действий между Израилем и "Хезболлой".

Соответствующие спутниковые снимки опубликовал 12-й канал израильского ТВ.

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В частности, показано, как выглядит южный Ливан в июне по сравнению с тем, как он выглядел до войны, которая началась в октябре прошлого года.

Как известно, ЦАХАЛ регулярно наносит удары по террористическим объектам "Хезболлы" в ответ на массированные обстрелы севера Израиля.

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