



ЯМАМ открыл стрельбу очередями: видео ликвидации второго террориста



В сетях опубликовано драматическое видео ликвидации террориста, который скрылся с места теракта вчера (во вторник) и был обнаружен примерно через два часа "командой Текилы" и спецназом ЯМАМ.



Террорист был идентифицирован недалеко от деревни Тубас в восточной Самарии, ЯМАМ блокировал его машину, после чего она была расстреляна очередями в упор.



С помощью разведданных силы безопасности установили местонахождение убийцы, который сбежал и планировал добраться до Дженина, в надежде получить там убежище.



Террорист ехал в такси, машина была заблокирована и остановлена. На кадрах с камер наблюдения, установленных на месте происшествия, видно, как бойцы выходят из своего автомобиля и открывают огонь по террористу. Оружие, использованное террористом, было найдено в автомобиле, который он угнал с бензоколонки, после того как бросил его и продолжил движение на остановленном им такси.