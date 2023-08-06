



ЯМАМ ликвидировал трех террористов в Дженине



Днем 6 августа силы безопасности уничтожили трех палестинских террористов, которые, предположительно, собирались совершить теракт в непосредственной близости от Дженина. На кадрах с места событий видно, как бойцы стреляют по автомобилю, в котором находились террористы.



Трое разыскиваемых были застрелены в своем автомобиле в ходе совместной операции ЯМАМа, ШАБАКа и ЦАХАЛа. В настоящее время выясняется, имеют ли трое убитых отношение к другим террористическим инцидентам. Пострадавших с израильской стороны нет.

