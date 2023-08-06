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ЯМАМ ликвидировал трех террористов в Дженине
06.08.2023 17:54 Аркадий Бочаровский

ЯМАМ ликвидировал трех террористов в Дженине


Днем 6 августа силы безопасности уничтожили трех палестинских террористов, которые, предположительно, собирались совершить теракт в непосредственной близости от Дженина. На кадрах с места событий видно, как бойцы стреляют по автомобилю, в котором находились террористы.

Трое разыскиваемых были застрелены в своем автомобиле в ходе совместной операции ЯМАМа, ШАБАКа и ЦАХАЛа. В настоящее время выясняется, имеют ли трое убитых отношение к другим террористическим инцидентам. Пострадавших с израильской стороны нет.
 

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