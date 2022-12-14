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Яхья Синвар: "Мы придем с бесконечным количеством ракет"
14.12.2022 20:07 Ольга Белозерова

Яхья Синвар: "Мы придем с бесконечным количеством ракет"

Лидер ХАМАСа в Газе Яхья Синвар выступил с речью по случаю 35-й годовщины со дня основания террористической группировки.

Он заявил, что палестинцы "столкнулись с открытой конфронтацией" с Израилем, сообщает Ynet.

Синвар подчеркнул, что мечеть Аль-Акса в Иерусалиме находится под угрозой посягательства со стороны "талмудического, фашистского, сионистского, правого правительства", и сказал, что ХАМАС ответит силой.

"Мы придем к вам с бесконечным количеством ракет, мы придем к вам с бесконечным количеством солдат", - заявил он. 

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