



Яхья Синвар: "Мы придем с бесконечным количеством ракет"

Лидер ХАМАСа в Газе Яхья Синвар выступил с речью по случаю 35-й годовщины со дня основания террористической группировки.



Он заявил, что палестинцы "столкнулись с открытой конфронтацией" с Израилем, сообщает Ynet.



Синвар подчеркнул, что мечеть Аль-Акса в Иерусалиме находится под угрозой посягательства со стороны "талмудического, фашистского, сионистского, правого правительства", и сказал, что ХАМАС ответит силой.



"Мы придем к вам с бесконечным количеством ракет, мы придем к вам с бесконечным количеством солдат", - заявил он.