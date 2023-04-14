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Яхья Синуар: наши ракеты нацелены на Израиль
14.04.2023 19:45 Алина Груднева

Яхья Синуар: наши ракеты нацелены на Израиль

Главарь ХАМАСа в Газе Яхья Синуар разразился очередными угрозами в адрес Израиля.

Соответствующее заявление он сделал, выступая по случаю "Дня Аль-Кудс".

По его словам, палестинцы должны "защищать" мечеть Аль-Акса и Восточный Иерусалим от Израиля.

"Они увидят, что наши ракеты нацелены на них, а наши солдаты полны решимости сражаться ради благословенной мечети Аль-Акса", - сказал он.

По словам Синуара, "бойцы сопротивления" находятся не только в Иудее, Самарии и Газе, но и "везде, где осознают важность Аль-Кудс (Иерусалима, - ред.)".

"Неважно, какова цена, и не важно, что упадет с неба. Вы - бойцы, защищайте Иерусалим, наш народ. Все деревни, города и лагеря беженцев должны мобилизоваться для последней и ключевой цели — освобождения Аль-Аксы", - сказал он.

Ранее аналогичным образом по случаю "Дня Аль-Кудс" выступили генсек "Хизбаллы" Хасан Насралла, командующий КСИР Хоссейн Салами и президент Ирана Ибрагим Раиси .
 

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