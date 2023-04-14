



Яхья Синуар: наши ракеты нацелены на Израиль

Главарь ХАМАСа в Газе Яхья Синуар разразился очередными угрозами в адрес Израиля.



Соответствующее заявление он сделал, выступая по случаю "Дня Аль-Кудс".



По его словам, палестинцы должны "защищать" мечеть Аль-Акса и Восточный Иерусалим от Израиля.



"Они увидят, что наши ракеты нацелены на них, а наши солдаты полны решимости сражаться ради благословенной мечети Аль-Акса", - сказал он.



По словам Синуара, "бойцы сопротивления" находятся не только в Иудее, Самарии и Газе, но и "везде, где осознают важность Аль-Кудс (Иерусалима, - ред.)".



"Неважно, какова цена, и не важно, что упадет с неба. Вы - бойцы, защищайте Иерусалим, наш народ. Все деревни, города и лагеря беженцев должны мобилизоваться для последней и ключевой цели — освобождения Аль-Аксы", - сказал он.



Ранее аналогичным образом по случаю "Дня Аль-Кудс" выступили генсек "Хизбаллы" Хасан Насралла, командующий КСИР Хоссейн Салами и президент Ирана Ибрагим Раиси .

