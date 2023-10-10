



Washington Post опубликовал видео с казнью ХАМАСом израильских заложников



Газета The Washington Post публикует видео, снятое во время террористической атаки на кибуц Беэри. Газета делает вывод о том, что на видеозаписи запечатлена гибель израильских заложников на улицах кибуца.



Согласно информации, первоначальная видеозапись похищенных, сделанная примерно через полтора часа после начала атаки, стала одним из первых документов, свидетельствующих о том, что террористы ХАМАСа берут в плен израильских граждан.



Washington Post подчеркивает, что на видеозаписи видно, как у граждан связаны руки за спиной, и их ведут люди в военной форме с оружием.



На второй видеозаписи, загруженной в воскресенье в сеть Telegram, можно увидеть по меньшей мере четыре тела возле ворот поселения, куда были доставлены похищенные на первой видеозаписи.



Журналисты подчеркивают, что четыре тела, которые выглядят безжизненными, имеют схожие характеристики, включая прическу и одежду, с четырьмя гражданами, которые показались живыми на первом видео.

