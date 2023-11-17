



Взят под контроль главный тренировочный лагерь ХАМАСа

Армия обороны Израиля взяла под свой контроль центральный тренировочный лагерь "Катива" ХАМАСа в Газе.



Информацию об этом подтверждает пресс-служба ЦАХАЛа.



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По словам израильских военных, именно в этом лагере террористы готовились к резне, которую устроили 7 октября.



На плацу захваченного лагеря террористов бойцы 13 и 51 батальонов "Голани" провели церемонию памяти о павших в бою 72-х военных.