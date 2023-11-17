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Взят под контроль главный тренировочный лагерь ХАМАСа
17.11.2023 15:52 Алина Груднева

Взят под контроль главный тренировочный лагерь ХАМАСа

 Армия обороны Израиля взяла под свой контроль центральный тренировочный лагерь "Катива" ХАМАСа в Газе.

Информацию об этом подтверждает пресс-служба ЦАХАЛа.

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По словам израильских военных, именно в этом лагере террористы готовились к резне, которую устроили 7 октября.

На плацу захваченного лагеря террористов бойцы 13 и 51 батальонов "Голани" провели церемонию памяти о павших в бою 72-х военных.

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