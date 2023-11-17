Взят под контроль главный тренировочный лагерь ХАМАСа
Армия обороны Израиля взяла под свой контроль центральный тренировочный лагерь "Катива" ХАМАСа в Газе.
Информацию об этом подтверждает пресс-служба ЦАХАЛа.
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По словам израильских военных, именно в этом лагере террористы готовились к резне, которую устроили 7 октября.
На плацу захваченного лагеря террористов бойцы 13 и 51 батальонов "Голани" провели церемонию памяти о павших в бою 72-х военных.
"הרחבה ממנה יצאו מחבלים ארורים לטבח של ה-7.10 נמצאת כעת בידי לוחמי גולני".— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) November 17, 2023
בעומק הרצועה, ברחבת המסדרים של מוצב 'קטיבה', קיימו לוחמי חטיבת גולני טקס קרבי לזכר חבריהם שנפלו בקרבות מתחילת הלחימה>>https://t.co/62psphYovT pic.twitter.com/fas95G8h82