Взят центральный оплот ХАМАСа: ЦАХАЛ зачистил лагерь беженцев "Шати"

Во вторник, 14 ноября, Армия обороны Израиля завершила зачистку лагеря беженцев "Шати" в Газе.



Операцию проводили 162-я дивизия совместно с 36-й дивизией. По данным ЦАХАЛа, "Шати" был главным оплотом ХАМАСа.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



"Внутри лагеря находится много вражеской инфраструктуры, и там были сосредоточены многие силы ХАМАС, в том числе батальон "Аль-Шати", который принял центральное участие в атаках 7 октября", — подтвердили в ЦАХАЛе.



За последние несколько часов в лагере беженцев произошло как минимум четыре столкновения с террористами ХАМАСа. Почти каждый второй дом был заминирован.



По разным оценкам, от 150 тысяч до 200 тысяч палестинцев покинули это место после того, как туда вошли силы ЦАХАЛа. Сейчас лагерь беженцев взят под контроль израильскими войсками, хотя не исключены дальнейшие столкновения. В ходе рейдов уничтожены системы управления и контроля ХАМАСа.

IDF says its 162nd Division — which entered Gaza from the north — has completed the capture of the al-Shati camp, and will soon link up with the 36th Division which entered the Strip from the east, reaching the coast.



The IDF says al-Shati was a main Hamas stronghold. “Inside… pic.twitter.com/9IEiBSINqr