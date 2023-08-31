



Взрыв в Шхеме: ранены четверо солдат ЦАХАЛа

Четыре израильских солдата были ранены во время операции в Шхеме поздно вечером в среду, 30 августа, после того, как взорвалось большое взрывное устройство, заложенное палестинскими боевиками.



Видео и изображения, распространенные палестинскими СМИ, показывают большой столб дыма, поднимающийся после взрыва, который произошел в тот момент, когда в этом районе находились солдаты ЦАХАЛа.



По данным армии, офицер и трое солдат были ранены, когда проходили мимо взрывного устройства, когда оно сработало. ЦАХАЛ сообщает, что состояние офицера и двух солдат оценивается как хорошее, а состояние третьего солдата - как среднее. Все четверо были доставлены в больницу Бейлинсон в Петах-Тикве.



Ответственность за нападение взяло на себя местное крыло террористической группировки палестинский Исламский джихад, заявив, что ее члены взорвали придорожную бомбу возле израильских сил, когда они вошли в город.



Израильские войска действовали в Шхеме, чтобы обеспечить доступ еврейских верующих к могиле праотца Иосифа.



"Взрыв произошел там, где силы безопасности действовали для обеспечения безопасности маршрутов, а не на [самом маршруте] входа гражданских лиц на территорию комплекса. Вход верующих к могиле Иосифа продолжится в обычном режиме", — заявили в ЦАХАЛе.

