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Взрыв на границе с Газой: что известно
07.04.2023 15:20 Алина Груднева

Взрыв на границе с Газой: что известно

Днем, 7 апреля, в приграничных с Газой районах раздался звук взрыва.

Информацию об этом подтверждает представитель Армии обороны Израиля.

По данным ЦАХАЛа, подробности происходящего выясняются.

Между тем, военный обозреватель Walla сообщил, что из Газы был выпущен минометный снаряд в направлении Кисуфим

Его местонахождение устанавливается. Источники в СМИ сообщают, что снаряд упал на территории Газы, не долетев до границы.

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