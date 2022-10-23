



Взрыв мотоцикла в “Львином логове”

Палестинцы публикуют кадры с камер наблюдения, на которых запечатлен момент взрыва, приведшего к гибели вчера вечером одного из руководителей "Львиного логова", Тамера Хилани.



В документальном фильме видно, как Хилани в последние секунды своей жизни идет по аллее в Шхеме. Через несколько секунд экран сотрясает мощный взрыв.



#شاهد| لحظة اغتيال الاحتلال للشهيد تامر كيلاني عن طريق وضع عبوة ناسفة لاصقة على دراجة نارية بالبلدة القديمة في نابلس. pic.twitter.com/CiwW5kdyPl — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) October 23, 2022

الدراجة النارية المفخخة بالمتفجرات والتي استخدمها الاحتلال في عملية اغتيال الشهيد تامر الكيلاني ابن عرين الاسود في البلدة القديمة في نابلس. pic.twitter.com/GUqowcgQIv — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) October 23, 2022

Кроме того, палестинцы опубликовали документ неизвестного человека, который, по их утверждению, был тем, кто установил взрывное устройство, приведшее к смерти террориста."Мы обещаем оккупационным силам и Авиву Кохви суровый и болезненный ответ", - заявили они в "Логове львов" и призвали палестинцев принять участие в его похоронах в течение дня в Шхеме."Львы пойдут один за другим - либо к победе, либо к мученичеству".