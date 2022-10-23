Взрыв мотоцикла в “Львином логове”
Палестинцы публикуют кадры с камер наблюдения, на которых запечатлен момент взрыва, приведшего к гибели вчера вечером одного из руководителей "Львиного логова", Тамера Хилани.
В документальном фильме видно, как Хилани в последние секунды своей жизни идет по аллее в Шхеме. Через несколько секунд экран сотрясает мощный взрыв.
Кроме того, палестинцы опубликовали документ неизвестного человека, который, по их утверждению, был тем, кто установил взрывное устройство, приведшее к смерти террориста.
"Мы обещаем оккупационным силам и Авиву Кохви суровый и болезненный ответ", - заявили они в "Логове львов" и призвали палестинцев принять участие в его похоронах в течение дня в Шхеме.
"Львы пойдут один за другим - либо к победе, либо к мученичеству".