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Взрыв автобуса в Бейтар-Илит: разоблачена террористическая ячейка
08.05.2023 11:24 Аркадий Бочаровский

Взрыв автобуса в Бейтар-Илит: разоблачена террористическая ячейка

ШАБАК объявил о раскрытии террористической ячейки Народного фронта в Бейт-Лехем.

Ячейка осуществила взрыв в автобусе в Бейтар-Илит и планировала другие теракты. 

В сообщении говорится, что были арестованы шесть активистов Народного фронта, члены студенческой ячейки, действующей от его имени, жители лагеря беженцев Дехайша, деревни Батир и Бейт-Джала. 

Оперативниками являются Васам Уина, Ахмед Абу Наама, Мазен Абдалла, Мухаммад Альбарак, Рами Аль Ахмар и Нур Махмуд. В результате расследования была выявлена обширная террористическая инфраструктура, действующая от имени Народного фронта с одобрения и под руководством высших должностных лиц организации.
 

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