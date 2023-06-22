



Выжившая в теракте в Эли: я была уверена что это - конец



18-летний Элиша Антман, ученик 12-го класса ешивы "Бней Акива", был убит во время нападения в Эли. Рядом с Элишей в его последние минуты сидела Хана Йоэль, которой лишь по счастливой случайности удалось спастись от террориста. Хана Йоэль рассказала 12-му каналу о пережитом.



"Мы с Элишей работали вместе в магазине хумуса и решили пойти на обеденный перерыв", - говорит Хана. "Мы смеялись, разговаривали, как всегда. Он был таким человеком. Вдруг подъехала машина, из нее выскочили два террориста, да будут они прокляты, и начали стрелять куда попало. Я упала прямо под стол, а террорист был рядом со мной, я была уверена, что это мой конец".



"Когда я посмотрела в сторону, я вдруг увидела, что мой дорогой друг Элиша ранен в голову", - продолжила она. "В эти мгновения я поняла, что не смогу его спасти. Я работаю волонтером в MADA, так что это мой инстинкт. Но я должна была убежать и позаботиться о себе. В этот момент террористы все еще были рядом со мной. Один из них побежал на заправку, а другой остался возле ресторана, где мы сидели. Я поняла, что мне нужно бежать, поэтому вскочила оставила его позади, побежала в лес и начала бежать так быстро, как только могла"



"Я оглянулась и испугалась, что они меня увидят, поэтому спряталась за кустом", - добавила Хана. "Там я поняла, что по ошибке взяла телефон Элиши, я не знала пароль. Я срочно позвонила в скорую помощь, где мне помог диспетчер, я чуть не потеряла сознание там, одна в лесу. Я просто работала с ним, с его лучезарной улыбкой и красивыми глазами, и это должна быть его последняя смена в ресторане. Я была последней, кто видел его улыбку".