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Выявлено место падения ракеты, выпущенной из Газы
04.12.2022 15:12 Алина Груднева

Выявлено место падения ракеты, выпущенной из Газы

Армия обороны Израиля нашла место падения ракеты, которая была запущена прошлой ночью из Газы в сторону юга Израиля.

 
В Twitter показали соответствующее фото.
 
Воронка, образовавшаяся от ракеты, обнаружена на пшеничном поле недалеко от Нахаль Оз.
 
Ракета летела в направлении безлюдной местности. Она не была перехвачена.
 
Напомним, в ответ на ночной обстрел ЦАХАЛ нанес удары по объектам террористов в Газе 
 
ВВС нанесли удар по "центральному объекту" по производству ракет ХАМАСа и туннелю террористов.

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