



Выявлено место падения ракеты, выпущенной из Газы

Армия обороны Израиля нашла место падения ракеты, которая была запущена прошлой ночью из Газы в сторону юга Израиля.

В Twitter показали соответствующее фото.

Воронка, образовавшаяся от ракеты, обнаружена на пшеничном поле недалеко от Нахаль Оз.

Ракета летела в направлении безлюдной местности. Она не была перехвачена.

מיקום נפילת הרקטה ששוגרה הלילה מרצועת עזה, שדה חיטה בקיבוץ נחל עוז@bokeralmog pic.twitter.com/oFQ2Qiu1pe — חדשות 13 (@newsisrael13) December 4, 2022

Напомним, в ответ на ночной обстрел ЦАХАЛ нанес удары по объектам террористов в Газе

ВВС нанесли удар по "центральному объекту" по производству ракет ХАМАСа и туннелю террористов.