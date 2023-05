Выявлена "учебная" пусковая установка террористов

Армия обороны Израиля заявляет обнаружила "учебную" пусковую ракетную установку террористических организаций.



Уточняется, что ее нашли в районе поселения Шакед в Самарии.



Палестинцы, судя по всему, пытались запустить самодельный снаряд по Израилю в районе поселения в Самарии. В арабских каналах в соцсетях даже показали, как ее используют.



The Israeli defense establishment is looking into a video circulating online of Palestinians attempting to launch a homemade rocket near the West Bank settlement of Shaked. pic.twitter.com/RO2mmDDB5M