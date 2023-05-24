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Выявлена "учебная" пусковая установка террористов
24.05.2023 19:17 Алина Груднева

Выявлена "учебная" пусковая установка террористов

Армия обороны Израиля заявляет обнаружила "учебную" пусковую ракетную установку террористических организаций.

Уточняется, что ее нашли в районе поселения Шакед в Самарии.

Палестинцы, судя по всему, пытались запустить самодельный снаряд по Израилю в районе поселения в Самарии. В арабских каналах в соцсетях даже показали, как ее используют.
 

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