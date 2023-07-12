



"Высокоточные ракеты влетали в окна и двери". Подробности операции в Дженине

Здание - цель в самом центре города Дженин было “подсвечено” и выделялось на экранах в штабе управления эскадрильи БПЛА. Это же изображение также было видно в бункере командования ВВС и на нескольких других постах управления и в других подразделениях.



Все ждали одного момента - запуска оружия, которое уничтожит объединенный военный штаб террористических организаций в Дженине. Момента, который положит начало операции "Дом и сад" по уничтожению террористической инфраструктуры в городе. Для операторов беспилотных самолетов ВВС, а также их коллег из подразделения Зик артиллерийского корпуса, это был кульминационный момент: "Высокоточные ракеты влетали в окна и двери", - рассказывает офицер, из звена "огневого навеса" дивизии "Иудея и Самария".





Во время операции самолеты ВВС атаковали десятки целей высокоточными ракетами, запущенными с беспилотных летательных аппаратов. "Не стоит преувеличивать с эпитетами типа "воздушный удар", которые я слышал, но Дженин никогда не видел такого количества БПЛА в каждый данный момент времени", - сказал майор А, участвовавший в операции.





В течение долгого времени, с того момента, как операция была окончательно одобрена политическим руководством, БПЛА готовили местность и "расчищали" дороги, по которым силы ЦАХАЛа войдут в свои первые "точки" в Дженине. Как сообщалось ранее, удар по объединенному штабу террористов стала сигналом к началу операции, после чего началась тяжелая работа операторов беспилотников, которые, хотя и сидят в оборудованных новейшей техникой трейлерах в центре страны, в оперативном отношении находятся глубоко внутри Дженина.



"Там нет ни одного подразделения, и нет ни одного солдата, который передвигался бы по земле без нашего сопровождения, - говорит лейтенант С. - Большинство того, что вы видели на экранах - атаки, но основная часть нашей работы там заключалась в оказании помощи и передаче информации бойцам на земле. Мы определяли местонахождение вооруженных людей и немедленно передавали предупреждение силам, чтобы они были готовы к ответным действиям. Если это было необходимо, мы знали, как найти решение и самим нейтрализовать угрозу".



"Стрельба с самолетов велась не только по целям", - рассказал капитан Д., командир звена БПЛА, участвовавшего в операции в Дженине. "По большому счету, большинство обстрелов, которые мы проводили с воздуха, были направлены на устранение угроз силам на земле".