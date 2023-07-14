



Высокопоставленный источник в ЦАХАЛе: “Война с “Хизбаллой” — вопрос времени”

Террористическая группировка "Хизбалла" недавно участила свои провокации на северной границе Израиля, и один из высокопоставленных источников в ЦАХАЛе предупреждает, что война с "Хизбаллой" является лишь вопросом времени.



В отличие от взрывов в начале этой недели в Метуле ракета, выпущенная на прошлой неделе недалеко от Гаджара, едва не попала в военную машину - другой результат полностью изменил бы ситуацию на севере Израиля.



Как пишет Israel Hayom, у ЦАХАЛа не было предварительной информации о ракете, как и в случае с Песахом и в некоторых других недавних инцидентах.



“Никто не знает, когда это произойдет, но война — это вопрос времени, — сказал изданию высокопоставленный командир на севере Израиля . - Мы в состоянии повышенной готовности. Если раньше были проникновения в основном соискателей, то сегодня провокации на пограничном заборе”.



Тем временем ЦАХАЛ в целом и Северное командование в особенности пытаются сделать вид, что все идет своим чередом, и заявляют, что ни одна из сторон не заинтересована в том, чтобы ее втягивали в войну. По их словам, цель каждой стороны — бить по пояс, не хвастаясь своими достижениями и не ставя в неловкое положение другую сторону.



Как отмечает издание, внешне ЦАХАЛ не втягивается в провокации «Хизбаллы», но внутри ситуация совершенно иная и полностью скрытая. Даже "Хизбалла" не предает огласке ответ Израиля - точно так же, как она ждала год, прежде чем предать огласке существование нового забора в Гаджаре.



Давид Азулай, глава Совета Метулы, заявил в интервью газете Israel Hayom: "Север был оставлен в обмен на тишину, и это никого не волнует. Хасан Насралла знает, что конфликт с Израилем приведет в ловушку. Он этого не хочет и поэтому не будет начинать конфликт, но я чувствую, что "Хизбалла" идет до конца".

