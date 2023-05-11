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Высокопоставленный член "Исламского Джихада" прибыл в Каир
11.05.2023 12:12 Алина Груднева

Высокопоставленный член "Исламского Джихада" прибыл в Каир

Глава политического отдела террористической организации "Исламский джихад" Мухаммад аль-Хинди прибыл в Каир.

Об этом сообщают турецкие СМИ и "Аль-Арабия".

Согласно отчету, он поехал в Египет, чтобы обсудить с представителями разведки страны условия для прекращения огня в Газе.

Ранее сеть "Аль-Джазира" сообщила о трудностях в достижении соглашения о прекращении огня между Израилем и Исламским джихадом.

Источники, посвященные в детали, сообщили, что в центре спора находится требование палестинцев о том, чтобы Израиль обязался прекратить политику точечных ликвидаций.

 

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