



Высокопоставленный член "Исламского Джихада" прибыл в Каир

Глава политического отдела террористической организации "Исламский джихад" Мухаммад аль-Хинди прибыл в Каир.



Об этом сообщают турецкие СМИ и "Аль-Арабия".



Согласно отчету, он поехал в Египет, чтобы обсудить с представителями разведки страны условия для прекращения огня в Газе.



Ранее сеть "Аль-Джазира" сообщила о трудностях в достижении соглашения о прекращении огня между Израилем и Исламским джихадом.



Источники, посвященные в детали, сообщили, что в центре спора находится требование палестинцев о том, чтобы Израиль обязался прекратить политику точечных ликвидаций.



