



Выпущенная из Газы ракета взорвалась в Газе

Утром 4 января ракета была запущена из Газы в направлении Израиля.





Ракета не долетела до Израиля и упала в Газе. Попытка обстрела была произведена из Газы на израильскую территорию в район Эшколь. Это первый обстрел с момента вступления в должность нового правительства.



Пресс-служба ЦАХАЛа заявила, что это был “неудачный запуск”. В соответствии с политикой, сирены оповещения о ракетной тревоге не были включены, и жизнь в приграничных районах продолжается в обычном режиме.

