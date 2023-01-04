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Выпущенная из Газы ракета взорвалась в Газе
04.01.2023 07:01 Аркадий Бочаровский

Выпущенная из Газы ракета взорвалась в Газе

Утром 4 января ракета была запущена из Газы в направлении Израиля.


Ракета не долетела до Израиля и упала в Газе. Попытка обстрела была произведена из Газы на израильскую территорию в район Эшколь. Это первый обстрел с момента вступления в должность нового правительства. 

Пресс-служба ЦАХАЛа заявила, что это был “неудачный запуск”. В соответствии с политикой, сирены оповещения о ракетной тревоге не были включены, и жизнь в приграничных районах продолжается в обычном режиме.
 

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