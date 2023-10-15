



ВВС "агрессивно" наносят удары по ХАМАСу, чтобы “заложить основу наступления”

Глава ВВС Израиля Томер Бар заявил, что истребители и беспилотники наносят "агрессивные" удары по Газе, чтобы устранить как можно больше угроз до начала наступления наземных войск.



"Мы готовим арену для проведения максимально эффективной операции. Мы устраняем как можно больше угроз с земли и с воздуха", – заявил Бар. “ВВС будут действовать плечом к плечу с сухопутными войсками".



По словам Бара, ВВС Израиля сосредоточены на боевых действиях в Газе, но они "находятся в высокой степени готовности к любому развитию событий и на севере".



По его словам, после того как "Хизбалла" и союзные ей палестинские группировки начали атаки на северной границе, “все подразделения ВВС приведены в боевое состояние, чтобы ответить огнем и атаковать в случае необходимости".



