Второй террорист угнал Тойоту поселенца
Военный корреспондент радио Галей ЦАХАЛ Дорон Кадош сообщил подробности о теракте в Эли.
Террористы приехали в поселение на черной машине, остановились возле Хумус Элиягу, вошли туда - открыли огонь из М16 и скрылись с места преступления.
Затем они устроили еще одно нападение в районе автозаправочной станции и захватили белую "Тойоту", принадлежащую поселенцу.
Вооруженный гражданин нейтрализовал одного из террористов, затем один или два террориста скрылись на захваченной ими машине.
Террорист предположительно скрылся в северном направлении. Большие силы ЦАХАЛа и полиции ведут поиски террориста.