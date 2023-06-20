



Второй террорист угнал Тойоту поселенца

Военный корреспондент радио Галей ЦАХАЛ Дорон Кадош сообщил подробности о теракте в Эли.



Террористы приехали в поселение на черной машине, остановились возле Хумус Элиягу, вошли туда - открыли огонь из М16 и скрылись с места преступления.



Затем они устроили еще одно нападение в районе автозаправочной станции и захватили белую "Тойоту", принадлежащую поселенцу.



Вооруженный гражданин нейтрализовал одного из террористов, затем один или два террориста скрылись на захваченной ими машине.



Террорист предположительно скрылся в северном направлении. Большие силы ЦАХАЛа и полиции ведут поиски террориста.





