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Второй террорист угнал Тойоту поселенца
20.06.2023 18:05 Аркадий Бочаровский

Второй террорист угнал Тойоту поселенца

Военный корреспондент радио Галей ЦАХАЛ Дорон Кадош сообщил подробности о теракте в Эли.

Террористы приехали в поселение на черной машине, остановились возле Хумус Элиягу, вошли туда - открыли огонь из М16 и скрылись с места преступления. 

Затем они устроили еще одно нападение в районе автозаправочной станции и захватили белую "Тойоту", принадлежащую поселенцу. 

Вооруженный гражданин нейтрализовал одного из террористов, затем один или два террориста скрылись на захваченной ими машине.

Террорист предположительно скрылся в северном направлении. Большие силы ЦАХАЛа и полиции ведут поиски террориста.


 

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