Второй день операции в Дженине: террористы пытаются скрыться от ЦАХАЛа
Второй день контртеррористической операции в Дженине начался со слабого сопротивления со стороны террористов.
Об этом сообщает Ynet со ссылкой на представителя сил безопасности, который поговорил с журналистами на условиях анонимности.
"Складывается впечатление, что операция продвигается медленно и гладко. Сопротивление низкое, вооруженных лиц на объектах нет, так как они бежали вглубь, в сердце лагеря беженцев. Продолжается задача по сбору оружия и обезвреживанию боевой техники", - сказал он.
Как сообщалось ранее, тысячи местных жителей покинули район на фоне ожесточенных боев. Между тем, в ночь на 4 июля израильские силы прочесывали лагерь беженцев, выявив командные центры, тайники с оружием и взрывчатку.
Более того, были арестованы подозреваемые в причастности к террористической деятельности. По официальным данным, с момента начала операции девять террористов были ликвидированы, еще около 100 получили ранения.
"Мы готовились в течение нескольких месяцев к решению проблемы вокруг лагеря беженцев в Дженине. Мы выбрали текущее время из-за ограничений других операций, стратегических решений более высокого уровня и соответствующую разведывательную оценку операции. Также учитывались погодные условия", - пояснил официальный представитель Армии обороны Израиля.
По его словам, первый удар по командному центру позволил быстро и относительно безопасно ввести израильские силы, не дав террористам получить преимущество.
"В лагере беженцев не было ни одной точки, в которой бы мы не действовали. Тем временем в центр лагеря вошли силы и провели целенаправленный рейд, в ходе которого была пробита брешь с помощью зарядов взрывчатки. Оттуда террористы скрылись. Мы также нашли оружейную мастерскую и дополнительные командные центры, в том числе экраны, подключенные к уличным камерам. У нас осталось около десяти помеченных целей в центре лагеря", - добавил он.
במהלך הפעילות לסיכול טרור במחנה הפליטים ג'נין, לוחמי יחידת יהל"ם, אגוז ועוקץ, ובהכוונת שב״כ, חקרו ונטרלו תוואי טרור תת קרקעי במסגד 'אל אנאצרי' בעיר>> pic.twitter.com/fY4g6bmpZQ— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) July 4, 2023