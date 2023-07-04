



Второй день операции в Дженине: террористы пытаются скрыться от ЦАХАЛа

Второй день контртеррористической операции в Дженине начался со слабого сопротивления со стороны террористов.



Об этом сообщает Ynet со ссылкой на представителя сил безопасности, который поговорил с журналистами на условиях анонимности.



"Складывается впечатление, что операция продвигается медленно и гладко. Сопротивление низкое, вооруженных лиц на объектах нет, так как они бежали вглубь, в сердце лагеря беженцев. Продолжается задача по сбору оружия и обезвреживанию боевой техники", - сказал он.



Как сообщалось ранее, тысячи местных жителей покинули район на фоне ожесточенных боев. Между тем, в ночь на 4 июля израильские силы прочесывали лагерь беженцев, выявив командные центры, тайники с оружием и взрывчатку.



Более того, были арестованы подозреваемые в причастности к террористической деятельности. По официальным данным, с момента начала операции девять террористов были ликвидированы, еще около 100 получили ранения.



"Мы готовились в течение нескольких месяцев к решению проблемы вокруг лагеря беженцев в Дженине. Мы выбрали текущее время из-за ограничений других операций, стратегических решений более высокого уровня и соответствующую разведывательную оценку операции. Также учитывались погодные условия", - пояснил официальный представитель Армии обороны Израиля.



По его словам, первый удар по командному центру позволил быстро и относительно безопасно ввести израильские силы, не дав террористам получить преимущество.



"В лагере беженцев не было ни одной точки, в которой бы мы не действовали. Тем временем в центр лагеря вошли силы и провели целенаправленный рейд, в ходе которого была пробита брешь с помощью зарядов взрывчатки. Оттуда террористы скрылись. Мы также нашли оружейную мастерскую и дополнительные командные центры, в том числе экраны, подключенные к уличным камерам. У нас осталось около десяти помеченных целей в центре лагеря", - добавил он.