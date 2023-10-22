



Всемирная продовольственная программа ООН: ситуация в Газе катастрофическая

Глава Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП) заявила сегодня, что гуманитарная ситуация в секторе Газа катастрофична, что 20 грузовиков с гуманитарной помощью, прибывших на данный момент, - это ничтожно мало и что гуманитарным организациям необходим надежный и устойчивый доступ в анклав.



Выступая в программе ABC "На этой неделе", глава ВПП Синди Маккейн отметила, что агентство делает все возможное, чтобы помощь доходила до тех, кто в ней нуждается, но Газа - это зона военных действий, и там всякое случается.





