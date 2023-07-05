Врата Дженина. Десантники на месте бравады террористов
Фотография бойцов разведывательного батальона десантников, сделанная во время операции ЦАХАЛа в Дженине, стала вирусной в социальных сетях. Фотография передает четкое послание другой стороне. Бойцы патруля под командованием подполковника Ноама Михаэля сфотографировались у одних из въездных ворот в Дженин, в том самом месте, где в апреле прошлого года были сфотографированы террористы.
Неясно, когда именно была сделана фотография десантников. Фотография не была опубликована пресс-службой ЦАХАЛа. Однако, судя по всему, во время операции солдаты подразделения сделали снимок у въездных ворот в Дженин, в том же месте, а также так, как были сфотографированы вооруженные люди из лагеря беженцев Дженин в апреле прошлого года, во время марша, который проходил тогда в городе.
В то время, когда была опубликована фотография палестинских боевиков, они хвастались, что “не пустят оккупацию в город”. Изображение патруля десантников на том же месте и в той же позиции, передает встречный сигнал о том, что ЦАХАЛ войдет в любое время, и террористические организации Дженина не будут иметь возможности остановить их.