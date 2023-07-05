



Врата Дженина. Десантники на месте бравады террористов



Фотография бойцов разведывательного батальона десантников, сделанная во время операции ЦАХАЛа в Дженине, стала вирусной в социальных сетях. Фотография передает четкое послание другой стороне. Бойцы патруля под командованием подполковника Ноама Михаэля сфотографировались у одних из въездных ворот в Дженин, в том самом месте, где в апреле прошлого года были сфотографированы террористы.



בשבוע שעבר הצטלמו לוחמי גדוד ג׳נין (למעלה) בשער הכניסה למחנה הפליטים ג׳נין וכתבו ״לכאן לא תצליחו להיכנס״. היום לוחמי סיירת צנחנים הצטלמו באותו המקום בדיוק. pic.twitter.com/tBvWLAT8yz — ידידיה אפשטיין (@yedidya_epstien) July 4, 2023

Неясно, когда именно была сделана фотография десантников. Фотография не была опубликована пресс-службой ЦАХАЛа. Однако, судя по всему, во время операции солдаты подразделения сделали снимок у въездных ворот в Дженин, в том же месте, а также так, как были сфотографированы вооруженные люди из лагеря беженцев Дженин в апреле прошлого года, во время марша, который проходил тогда в городе.В то время, когда была опубликована фотография палестинских боевиков, они хвастались, что “не пустят оккупацию в город”. Изображение патруля десантников на том же месте и в той же позиции, передает встречный сигнал о том, что ЦАХАЛ войдет в любое время, и террористические организации Дженина не будут иметь возможности остановить их.