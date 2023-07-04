



Врач подумал, что произошла авария и пошел оказывать помощь террористу

Ашер Шмулевич, 66-летний врач, получил легкие ранения во время нападения в Тель-Авиве 4 июля.



Он был доставлен в больницу Бейлинсон в Петах-Тикве - там он сказал, что чувствует себя совершенно нормально. "У меня была ножевая рана на лице и на шее", - сказал Шмулевич. "Я услышал шум аварии и побежал из магазина в сторону места происшествия".



Однако Шмулевич очень быстро понял, что не сможет оказать помощь раненым, поскольку это было нападение, а не обычная автомобильная авария. "Водитель вышел из машины с ножом и погнался за мной. Я немного сопротивлялся, и он ударил меня ножом в лицо. В этот момент в него выстрелили, и в момент выстрела я был менее чем в метре от него. Если бы этот парень не выстрелил, все закончилось бы по-другому, это моя удача, он спас меня".



По его словам: "В глазах террориста была смерть, я пытался бороться с ним, я понял, что должен остановить его. Он успел ударить меня ножом в лицо, не помню, удалось ли мне отбиться от него, а потом подошел парень-мотоциклист и застрелил его".